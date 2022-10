Valéria Paiva, Keila Gentil, Lucinnha Bastos: cantoras fazem show inédito no Teatro do Sesi

Show inédito "Nosso Brega Por Elas" reúne as cantoras Valéria Paiva, Keila Gentil, Lucinnha Bastos, Michelle Amadhor e Kellen Patrícia, no palco do Teatro do SESI, nesta quinta-feira, 6, às 20h30. A programação tem direção musical e artística de Rodrigo Camarão e faz parte da terceira edição da programação "Cultura de Fé", em alusão ao mês do Círio de Nazaré.

A cantora e compositora, Hellen Patrícia relembra o convite que recebeu para subir ao palco do Teatro do Sesi, ao lado de artistas que ela admira. "O convite foi feito por Rodrigo Camarão, querido produtor o qual já tive a honra de trabalhar. Foi uma surpresa, fiquei super feliz com o convite", disse.

Do clássico ao contemporâneo, a cantora destaca que a mulher "comanda a cena do brega paraense" e, por isso, merece ser celebrada enquanto profissional, pois continuam a inspirar as novas cantoras e cantores. "Grandes artistas que influenciam positivamente essa nova geração. Nós que somos de uma época a qual a cantora era considerada 'da vida', provamos que isso é um trabalho muito digno, que sustenta famílias e que leva alegria para o nosso povo. Somos profissionais que carregam a bandeira do nosso estado e de um ritmo que um foi tão discriminado. Nós quebramos barreiras e mostramos que o Brega é a cultura do nosso povo", declarou.

Hellen reforçou o convite ao público e disse que o show está imperdível, com clássicos do brega que trazem o sentimento afetivo do público com a identificação com a música. "Meu convite para a galera curtir esse show, que será lindo, numa noite especial para relembrar grandes sucessos, com essas mulheres maravilhosas, que são grandes vozes da música Paraense", concluiu.

A cantora revelou uma curiosidade aos fãs, além de adiantar um pouco do repertório que inclui músicas da banda Xeiro Verde. "Ah! Um detalhe: vai ser a primeira vez que faço um show completo em um teatro. Então, o público pode se preparar para um show lindo. Vai rolar em um momento especial. E cantar com essas grandes cantoras que sou fã, admiro demais todas elas, vai ser uma honra", finalizou.

Rodrigo Camarão, produtor musical e artístico do show "Nosso Brega Por Elas", diz que a ideia foi sua, mas apoiada pela diretoria do teatro SESI para a semana Cultura de fé, programação alusiva ao Círio. "Surgiu da necessidade de se ter um espetáculo que contemplasse a semana do círio na capital, tendo em vista o grande número de turistas e de pessoas que há anos moram fora da capital e querem 'matar saudade' da cultura ou conhecê-la. Para isso as artistas foram escolhidas a dedo, pois representam muito para cena musical e são bastante reconhecidas pelo público dentro e fora do estado. Será uma noite incrível", destacou.

O evento, na opinião do produtor, tem grande importância cultural e enaltece a música por meio de nomes como de Lucinnha Bastos, Valéria Paiva, Keila, Hellen Patrícia e Michelle Amadhor e reforça que o público irá se envolver. "O público pode esperar muita emoção, nostalgia, pois tenho certeza que cada um terá suas próprias lembranças com cada canção que iremos tocar e cantar juntos. Você imagina o que ao ouvir ao pôr-do-sol do saudoso Teddy Max? Dá arrepios de emoção só de lembrar, esse é um dos clássicos que fará parte do espetáculo", arguiu.

"[O evento] reforça e enaltece a importância da colaboração direta de cada uma delas para a cena musical paraense e do Brasil. E isso não vem de agora, estamos falando de Lucinnha Bastos que já tem 47 anos de uma carreira; de Keyla que já participou de inúmeros festivais mundo afora levando nossa cultura pop, e o mais recente foi o Rock in Rio. De MIchelle Amadhor que há anos embala nossos corações com as músicas que fizeram e fazem sucesso; estamos falando da rainha das aparelhagens que é a grande artista de inúmeros sucessos Valéria Paiva, e por fim não menos importante, estamos falando de Hellen Patricia da Banda Xeiro Verde, uma das bandas mais importantes e atuantes da música brega", finalizou.

Serviço

Evento: Nosso Brega Por Elas

Local: Teatro do Sesi, avenida Almirante Barroso

Data: 06/10, quinta-feira

Horário: 20h30

Ingresso: na bilheteria do Teatro e no site da SYMPLA.

Mais informações: 3366-0971/3366-0972 | Instagram @teatrosesi