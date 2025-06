Exclusivo: Thomás Aquino fala sobre série internacional da Netflix e carreira fora do Brasil

Em conversa com o Grupo Liberal, Thomás Aquino revelou as novidades do seu projeto internacional com a Netflix dos Estados Unidos. No ar na segunda temporada de DNA do Crime, que estreou na semana passada na plataforma, o ator comentou sobre os próximos passos junto ao streaming.

“Esse é um projeto sobre o qual eu não posso falar muito, mas o que posso dizer é que é um dos meus primeiros trabalhos internacionais. Estou muito feliz por isso também. Filmei no ano passado na Cidade do México, no México. É um projeto que se chama Man On Fire e é para a Netflix dos Estados Unidos. Vai ser muito bacana. Eu faço o antagonista da série, e meu personagem fala inglês e português. Estou adiantando o que posso”, explica o ator.

O projeto é baseado no longa Chamas da Vingança, protagonizado por Denzel Washington.

VEJA MAIS

Na trama de 2024, o personagem principal é John Creasy, um ex-agente da CIA que leva uma vida desanimadora e sem perspectiva, até aceitar o trabalho de guarda-costas da filha de um empresário rico.

“Essa série é baseada nesse filme, que tem como protagonista o Yahya Abdul-Mateen II, um ator norte-americano que já trabalhou em vários filmes como Aquaman e Matrix. É um cara muito gente boa e amoroso. Enfim, há várias outras estrelas também dentro desse projeto. Me sinto muito feliz porque é minha primeira série e trabalho internacional, e eu espero que seja uma porta que se abra para outros caminhos”, conta Thomas.

A atriz brasileira Alice Braga também faz parte de "Man on Fire".

O brasileiro ainda explica que seus próximos passos estão voltados para a carreira internacional. Após a série, ele pretende investir mais em projetos fora do Brasil. “Eu me inspiro em outros talentos que já foram, como Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Alice Braga e Gabriel Leone. Agora eu estou chegando. Me sinto muito feliz de lançar, em 2025, esse projeto que vai ser outro muito bom, no qual tenho uma grande participação. Eu espero que ele me abra as portas também”, finaliza Thomas Aquino.

Além de Man On Fire, o ator está no ar em Vale Tudo, da TV Globo, onde interpreta Mário Sérgio, novo funcionário da Tomorrow, que irá mexer com a vida de Solange (Alice Wegmann). E, na Netflix, ele lançou na semana passada a segunda temporada de DNA do Crime.

Em 2025, ainda terá estreia em Paterno, de Marcelo Lordello e “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, premiado no último Festival de Cannes, em novembro.