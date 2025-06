Cantor coreano em Belém? Turnê com trilhas de doramas chega à capital paraense em junho

O cantor coreano KISU está de volta ao Brasil neste mês de junho para a segunda edição da turnê “K-DRAMA in Concert". As apresentações, que celebram os sucessos musicais dos doramas entre os fãs brasileiros, terá início em São Paulo no dia 11 de junho, seguido por Teresina, Brasília e Recife, antes de chegar à capital paraense. Em Belém, o show está marcado para a próxima terça-feira (17/06), às 19h, no Teatro Resolve, localizado no Shopping It Center, na Avenida Senador Lemos, 3153, no bairro da Sacramenta. Os ingressos para o espetáculo estão à venda no site Clube do Ingresso, com valores a partir de R$76 (meia-entrada).

VEJA MAIS

KISU, que iniciou a carreira no grupo 24K e se lançou como solista em 2017 com o álbum “Sweet Lie", tem fortalecido laços com os fãs por todo o país desde então, inclusive com covers de músicas nacionais.

De volta ao solo brasileiro poucos meses após sua primeira visita, ele afirmou estar animado com o retorno. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o artista relembrou sua passagem e disse ter ficado sensibilizado com o carinho que recebeu do público.

“Em março, fiz minha primeira turnê no Brasil e, pouco tempo depois, estou voltando. O sentimento é de felicidade e emoção por ter a oportunidade de voltar tão rápido”, disse.

Com a cidade de Belém incluída no roteiro, KISU se mostrou curioso para conhecer mais da capital, que ele conhecerá pela primeira vez. Enquanto estiver na estadia, o cantor revelou que pretende desbravar os pontos turísticos locais, como a Praça do Relógio e o Mercado do Ver-O-Peso, ambos localizados no bairro da Campina, no centro.

“Pesquisando sobre Belém, vi que as fotos tiradas lá ficam realmente lindas”, elogiou o artista. “Também gostaria de receber indicações dos fãs sobre os melhores lugares para tirar fotos incríveis”, complementou.

Trilha sonora romântica e surpresas

No espetáculo, KISU vai interpretar trilhas sonoras de produções como “Adorável Corredora”, “Beleza Verdadeira”, “Goblin”, “Pretendente Surpresa” e “Sorriso Real”, realizando uma verdadeira imersão para os apaixonados pelas séries televisivas. O repertório foi montado especialmente a partir dos dramas favoritos do público brasileiro, conforme revelou o artista.

Além das canções que marcaram os romances nas telas, o artista trará ao palco músicas autorais e lançamentos inéditos, e, claro, uma surpresa especial: a interpretação de “Daqui pra Sempre”, sucesso na voz de Manu Bahtidão e Simone Mendes, cantada em português.

“Espero que todos vocês que vierem ao meu show sintam o meu amor e saiam daqui com o coração cheio de felicidade, prontos para viver uma vida ainda mais alegre”, declarou.

A turnê, realizada pela kin.stage, também passará por Manaus no dia 19; Rio de Janeiro, dia 20, e finaliza em Curitiba, no dia 22.

SERVIÇO

K-Drama in Concert II feat. KISU em Belém

Data: Terça-feira, 17 de junho;

Horário: 19h;

Local: Teatro Resolve, localizado no Shopping It Center, na Avenida Senador Lemos, 3153, no bairro da Sacramenta;

Ingressos estão à venda no site Clube do Ingresso.