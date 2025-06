Artistas e influenciadores lamentam a morte de Gordinho Maniçoba, aos 27 anos

Diversos artistas e influenciadores de Belém lamentaram a morte do comediante Felipe Tiago Da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, que faleceu na manhã desta quarta-feira, 11. A informação foi divulgada por sua irmã, Joelma Vatapá, por meio dos stories no perfil do influenciador.

“Tamo junto, que o Senhor te receba. Vivemos tantas coisas, que estarão sempre em minhas memórias. Deus te escolheu para ser luz”, publicou o influencer Nilton Sow. “Te amo meu mano, um dia nos encontramos aí do outro lado. Meus sentimentos a essa família que sempre me tratou e me recebeu tão bem”, disse o humorista João The Rocha.

Famosos também lamentaram a morte do comediante paraense. “Meus sentimentos. Perdemos um querido”, comentou Keila Gentil, da Gang do Eletro. “Que tristeza. Meus sentimentos a todos”, lamentou o jornalista Márcio Lins. “Uma pessoa alegre e com o coração muito bom, acompanhava da internet e tive o prazer de conhecer melhor o eterno Maniçoba”, disse o influenciador Tiozão do BBB.

Gordinho Maniçoba tinha 27 anos e ganhou popularidade na internet com seus vídeos de humor bem paraense. A família não divulgou a causa da morte, nem informações sobre o local do velório e sepultamento.

