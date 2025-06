Conheça doramas sobre traição e tentativa de golpe para chegar ao poder

Muitos acreditam que as histórias de conspirações políticas só aconteceram no passado. Mas, na verdade, elas acontecem também no presente e são aproveitadas para comporem os enredos de alguns doramas. Enquanto fora das telinhas os golpes e as lutas de vingança não são uma boa opção, as séries sul-coreanas mostram uma forma de aproveitar as tramas.

Dentre as indicações está o K-drama "Kingdom". Estrelado por Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong e Doona Bae, ele conta a história de um príncipe que tem que enfrentar muitos desafios para que o seu povo não seja dizimado por conta de uma traição. Esta produção sul-coreana não conta com romance como foco.

A direção é por conta de Kim Sung Hoon. O roteiro é assinado por Kim Eun Hee, que também escreveu o dorama "Jirisan".

Confira cinco doramas sobre conspiração política

1) Dorama "O Rei de Porcelana"

Sinopse: Dois gêmeos tem os destinos traçados ainda no nascimento. Enquanto o menino terá a possibilidade de ter um futuro brilhante, a menina é mandada para longe, já que sua mãe conseguiu que ela não fosse morta devido a uma superstição. Com o passar do tempo, ela volta ao palácio como empregada doméstica e, tempos depois, ela terá que assumir o lugar do irmão que morreu assassinado. Não só se tornar rei, como a identidade completa dele. Tudo isso enquanto se apaixona por um jovem e tem que esconder o amor de todos.

Elenco: Park Eun-bin, Rowoon e Nam Yoon-su

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

2) Dorama "Kingdom"

Sinopse: Corrupção e fome assolam o reino e o príncipe herdeiro da dinastia Joeon é designado a investigar uma misteriosa pandemia que transforma as pessoas em monstros. Logo o jovem, acusado de traição e desesperado para salvar o povo, percebe que a situação é pior do que imagina.

Elenco: Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong e Doona Bae

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

3) Dorama "Céu Vermelho"

Sinopse: Dois jovens tem histórias completamente diferentes. Ela nasceu cega, mas depois passa a enxergar de forma milagrosa. Após isto, ela se torna uma pintora brilhante, inclusive sendo renomada na escola de arte da realeza durante a dinastia Dan. Por outro lado, ele tem a capacidade de prever o futuro e perde a visão num acidente ainda na infância. Por uma obra do destino, os seus caminhos vão se cruzar e um sentimento surgirá.

Elenco: Kim Yoo-jung, Ahn Hyo-seop, Gong Myoung e Kwak Si-yang

Número de episódios: 17

Onde assistir: Viki

4) Dorama "A Lua Abraça o Sol" ("Moon Embracing the Sun")

Sinopse: Uma jovem que é filha de um alto funcionário da corte e o príncipe herdeiro se conhecem e se apaixonam durante uma cerimônia. Por conta disso, ela é nomeada princesa. Apesar desta ser a vontade do herdeiro, a mãe dele, a Rainha, lutará contra tudo e contra todos para que outra jovem seja a princesa herdeira, ainda que tenha que mandar matar a amada do filho.

Elenco: Han Ga-in, Kim Soo-hyun e Jung Il-woo

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

5) Dorama "Canção de Amor para uma Ilusão"

Sinopse: Um príncipe busca ter uma vida fora da realeza. Por conta disso, ele trabalha numa loja no centro da cidade. Lá, ele acaba conhecendo uma jovem que é de uma família que participava da nobreza. Acontece que ela está em busca de vingança contra o rei.

Elenco: Park Ji-hoon e Hong Ye-ji

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)