Viviane Batidão celebra raízes e memórias da infância em audiovisual ‘Só No Pará’

Viviane Batidão lança o videoclipe do single “Só no Pará” nesta sexta-feira (20). Com um olhar íntimo e afetuoso sobre suas raízes, o projeto foi gravado em Santa Izabel do Pará, onde a artista nasceu. As imagens retratam um dia em família, com cenas que evocam a comunhão e a união entre os seus, como o café da manhã em casa, um passeio de bicicleta pelas ruas da infância e o mergulho em um igarapé, símbolo marcante da vivência amazônica. Mais do que ilustrar a canção, o clipe é um reencontro com as origens e uma celebração da simplicidade que moldou sua essência.

O lançamento musical celebra a intensidade e a emoção de suas origens amazônicas com uma homenagem à cultura, às paisagens e ao espírito do povo paraense, exaltando as memórias que moldaram a artista. Entre igarapés, cheiros da floresta e o molho paraense, Viviane convida o público a mergulhar em um universo sensorial e afetivo que traduz o orgulho de ser do Norte do Brasil.

VEJA MAIS

“A música ‘Só no Pará’ é a minha preferida do álbum que vem aí. É um raga eletrônico com elementos do tecnomelody: ragamelody. Traz a guitarra bem marcada, característica do ritmo tecnomelody, e também o curimbó, instrumento típico do carimbó. É um som leve e sensual ao mesmo tempo, com referências que remetem à floresta e ao nosso povo”, reflete a cantora.

As imagens já estão disponíveis no canal de Vivi no YouTube.

“O clipe está lindo e foi todo gravado com celular. Fiquei apaixonada pelo resultado, porque ele valoriza o interior do Pará e é uma homenagem carinhosa a todas as regiões interiores do estado. Toda vez que assisto, sinto uma vontade de chorar de saudade da minha infância”, acrescenta a paraense.