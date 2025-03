Suposta carta psicografada de Reginaldo Rossi relata sofrimento após a morte

Uma suposta carta psicografada do cantor Reginaldo Rossiva, divulgada anos depois de sua morte, ocorrida em 2013, expôs ao público uma situação assustadora após sua passagem para o mundo espiritual. As informações foram divulgadas pelo portal TV Foco, com análise do time de especialistas em espiritualidade do site, a partir de informações coletadas do canal O Espiritualista,

Na mensagem, Reginaldo Rossi, que tinha 69 anos quando faleceu, conta que se arrepende de não ter falado mais de Jesus em vida e que pagou por seus atos mundanos. O cantor diz que sua fama o levou a um caminho errado e que pagou por isso. “O que mais me trouxe sofrimento depois da vida foram as consequências dos meus atos”, diz um trecho divulgado.

Porém, segundo a mensagem, antes mesmo da passagem para o plano espiritual, Reginaldo Rossi já estava sofrendo em vida.

“Tudo começou a ser tirado de mim. Comecei a ficar esquecido, meu público estava gostando de outras músicas e eu não fazia mais tanto sucesso. Meu dinheiro já não era mais o mesmo”, diz a carta. “Comecei a entrar em depressão. A vida da fama tinha sugado a minha essência, tudo estava acabando e eu só ia ficando mais para baixo”, .

Diagnosticado com câncer no pulmão, Reginaldo Rossi também teria se sentido responsável pela própria morte, por causa do hábito de fumar e beber há anos.

“Eu havia causado o motivo do meu desencarne. Eu era responsável por tudo aquilo”.

Ainda conforme a carta divulgada, assim que morreu, Reginaldo Rossi teria passado um tempo preso em seu próprio corpo, antes de fazer sua passagem e ir para o umbral. Ele agora "se encontra na luz" e "vive em um lugar de paz", segundo a análise feita.