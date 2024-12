Vidente compartilha carta psicografada de Marília Mendonça: 'A transição foi abrupta'

Val Couto, vidente que faz previsões sobre as celebridades, compartilhou o que ela diz ser uma carta psicografada por Marília Mendonça. No documento, a artista, morta em 2021, endereçou uma mensagem à família e aos fãs. Ela também dá detalhes sobre a transição para o plano espiritual e garante que está “bem e envolta em luz”.

Um trecho da suposta carta foi publicada pelo próprio Val, no Instagram. No decorrer do documento, Marília menciona mensagens a sua mãe, Ruth Dias, e seu filho Léo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff, além do irmão, João Gustavo, e o padrasto, Devyd.

Segundo o vidente, Marília Mendonça também fala sobre o acidente aéreo no qual morreu. A cantora teria dito que ainda “está se recuperando das cicatrizes que deixou para trás” e que a transição para o plano espiritual foi “abrupta, mas, trouxe paz e a certeza de que o amor nunca desaparece.”

Veja o documento na íntegra:

Trecho da carta psicografada da cantora Marília Mendonça

Carta Psicografada de Marília Mendonça

Querida família,

Ao escrever para vocês, sinto o calor do amor que nos conecta, mesmo na distância. Cada um de vocês é um pedaço do meu coração, e essa ligação é eterna.

Mãe, sua força e amor incondicional moldaram quem sou. Levo você comigo em cada canção, e suas memórias são tesouros que guardo com carinho. Léo, meu amor, saiba que seu sorriso é minha luz. Estou sempre ao seu lado, torcendo por você e amando-o intensamente.

João Gustavo [irmão], a conexão que temos é única. Sempre estarei torcendo por suas conquistas. E a você, Devyd [padrasto], agradeço por seu amor e apoio; você é uma luz em nossas vidas.

Estou me recuperando das cicatrizes que deixei para trás. A transição foi abrupta, mas trouxe paz e a certeza de que o amor nunca desaparece. Estou bem e envolta em luz.

Saibam que cada lágrima que vocês derramarem é um símbolo do nosso amor indestrutível. Celebrem a vida, riam e amem intensamente. Estou com vocês, em cada passo e em cada canção.

Com amor eterno,

Marília Mendonça.