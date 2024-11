Três anos sem Marília Mendonça: sertaneja iniciou carreira como cantora no Pará

Nesta dia 05 de novembro de 2024, completa 3 anos da morte da cantora e compositora Marília Mendonça. Em 2021, o avião da cantora caiu próximo ao Aeroporto de Caratinga, no interior de Minas Gerais, quando ela tinha 26 anos. Desde a sua partida, a artista nunca foi esquecida pelos amantes da música brasileira.

Com DVD gravado em Belém e feats com artistas regionais, Marília Mendonça tinha uma relação íntima com o Pará e os fãs locais.

A estreia da artista como cantora ocorreu no Estado. Aos 20 anos, Marília Mendonça se apresentava em Itaituba, no sudoeste do Pará. O show foi na “Karrapixo Show” e contou com a presença de pouco mais de 5 mil pessoas.

“Ontem foi assim!!! Muuuuito obrigado Itaituba - PA! Me apaixonei por vcs”, escreveu a cantora nas redes sociais, na ocasião.

Alguns anos depois, Marília foi convidada do Domingão do Faustão, para o quadro “Arquivo Confidencial”, ela relembrou como foi a sua estreia: “Cheguei lá e não entendi nada de verdade. A gente teve uma logística bastante complicada, saímos cinco da manhã de Goiânia. Pegamos quatro conexões para conseguir chegar lá. Quando eu cheguei na cidade foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas falando que sou celebridade, olha que legal. A galera pedindo para tirar foto e eu achando aquilo muito legal. Eu só queria sair na rua para a galera pedir para tirar foto comigo”, relembrou a cantora na ocasião.

RELEMBRE OUTROS MOMENTOS DA CANTORA NO PARÁ

- Em 2018, Marília Mendonça fez a estreia do projeto “Marília Mendonça – Todos os Cantos” em Belém. O show foi gratuito foi na Praça do Relógio. A cantora chegou de surpresa na capital paraense e andou pelo centro comercial de Belém distribuindo panfletos e falando da apresentação.

- Feat da música “Perdeu a Razão” de Marília Mendonça e Joelma foi um sucesso. A gravação foi em 2018. A música trata sobre violência doméstica. A música mandava uma mensagem para os homens não agredirem as mulheres.

- Na lista do Spotify de 2022, Marília Mendonça foi a artista mais ouvida na plataforma no Pará em 2023. A cantora lidera o ranking com a música "Leão", foram mais de 300 milhões de streams na plataforma. A canção foi lançada em 2022, após sua morte, e faz parte do álbum "Decretos Reais, Vol. 2".

- Marília Mendonça regravou em 2021 a música “Cumbia do Amor”, do cantor e compositor paraense Tonny Brasil. A canção ficou conhecida nacionalmente no início dos anos 2000 na voz de Joelma. Marília escolheu a canção para fazer parte do repertório da live “Serenata”.