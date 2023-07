Equipe de Marília Mendonça publica imagens inéditas em homenagem ao aniversário da cantora

Os administradores do perfil de Marília Mendonça no Instagram, utilizaram a rede social, neste sábado (22), para homenagear a cantora que estaria aniversariando na data. No vídeo, que traz momentos de Marília desde a infância até seu último álbum gravado, foram mostradas imagens inéditas da artista, que completaria na data 28 anos.

Em uma publicação feita no perfil, o público pode acompanhar momentos também de dona Ruth ao lado da filha, e do Léo com a mãe. “Feliz aniversário rainha Marília Dias Mendonça”, diz o post, que já recebeu milhares de comentários de fãs e admiradores emocionados.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021. Ela e outras quatro pessoas foram vítimas de um acidente aéreo, em Caratinga (MG).