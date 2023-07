Família de produtor morto em acidente aéreo processa equipe de Marília Mendonça

A família do produtor Henrique Bahia entrou na Justiça para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício dele com a equipe da cantora sertaneja Marília Mendonça. Ele e a artista morreram em um acidente aéreo há dois anos, em Piedade de Caratinga (MG), onde Marília iria fazer uma apresentação. A ação corre em segredo de Justiça.

Os parentes de Henrique não estão processando a família da cantora, mas sim, buscam pelos direitos trabalhistas do produtor, que trabalhou com Marília durante anos, junto à uma empresa em que ela era sócia.

Nas redes sociais, o pai do produtor, George Freitas, desabafou com os seguidores em uma publicação. A primeira audiência do caso ocorreu no dia 5 de julho, vinte meses após o acidente aéreo. A ação foi proposta pelo filho de Henrique, que é representado pela mãe, por ser menor de idade.

"Que a justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo, e de tudo que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo que fez! Essa luta será até o fim de todos seus familiares e amigos, meu gordo", escreveu, dizendo que sentia saudade do filho.