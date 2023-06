Homem que pedia R$ 9 milhões da herança de Marília Mendonça tem nova derrota judicial

Gabriel Gonçalves Ramalho, ex-empresário de Marília Mendonça da cantora, perdeu a disputa judicial contra a família da cantora, que comemorou o feito.

Ele exigia R$ 9 milhões da herança da cantora, morta em 2021.

Robson Cunha, advogado da família da artista, foi o responsável por divulgar o resultado do desembargador Daniel Viana Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. O magistrado deu razão à família da artista e foi contra o reconhecimento do vínculo empregatício de Gabriel.

Além disso, Daniel Viana Júnior determinou que Ramalho pague honorários aos advogados da família de Marília, no valor de 8% do valor atualizado da causa.

O Metrópoles divulgou que Gabriel Ramalho foi um dos incentivadores da carreira de Marília, ele detinha 10% dos ganhos dela. No entanto, segundo os parentes, nunca foi empresário de Marília.

Com a morte da sertaneja, o ex-empresário acionou a Justiça para ser reconhecido como funcionário dela.

"Não costumo me manifestar acerca de processos judiciais, mas esse possui algo 'sui generis'. O Gabriel fez muito mal para a Marília e ainda tentou ser oportunista após a morte dela. É uma questão de lealdade e honra não permitir que o Gabriel fizesse isso com a família dela. Hoje nós temos uma grata sensação de justiça", disse Robson Cunha.

O irmão de Marília Mendonça também falou sobre a decisão: "A justiça de Deus não falha, nada passa desapercebido aos olhos do criador".