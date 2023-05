Filho de Marília Mendonça faz homenagem de 'Dia das Mães' à avó Ruth Dias

Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, compartilhou em seu Instagram um vídeo do filho da cantora, Leo, de apenas 2 anos, homenageando a avó na apresentação do Dia das mães na escola. No vídeo compartilhado no story, o garotinho aparece com um coração de papel colado ao peito com o nome de Ruth e cantando "You're my sunshine", em inglês. Emocionada, a avó, ao final da apresentação, abraça o neto.

Em entrevista a um podcast, Ruth falou que a criança sabe que tem uma mãe, mas que não sabe expressar a falta que sente com sua morte. "A Marília sempre foi focada no trabalho, era só trabalho, tinha até se perdido de si e da família para focar no trabalho dela. Com a pandemia ela pode se voltar para a família, conseguiu ficar com o filho por 2 anos. Ele sabe que ele tem uma mamãe, ele não fala muito disso, porque está bagunçando a cabeça dele", destacou.

"Ele não sabe se expressar, mas a diabete é isso aí, emocional. Mas não conversamos com ele ainda, ele não entende o que é morte, acho que isso vai ter que ser feito com psicólogo, ele ainda é pequenino", contou a avó ao revelar que Leo foi diagnosticado com diabetes e que isso, provavelmente, foi causado pelo emocional abalado.