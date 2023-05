Morte de Marília Mendonça: relatório conclui que cabos de energia causaram o acidente

O relatório final apresentado nesta segunda-feira (15) pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu que as linhas de transmissão de energia elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram o principal fator do acidente aéreo que resultou na morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em novembro de 2021, no distrito de Piedade de Caratinga, município de Caratinga, Minas Gerais.

O laudo do acidente descartou a possibilidade de erro humano por parte do piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros, assim como falhas mecânicas e/ou operacionais da aeronave. O relatório final da perícia foi apresentado aos advogados e familiares das vítimas e estará disponível ao público ainda hoje.

O Cenipa enfatizou que as investigações não têm o objetivo de estabelecer culpa ou responsabilidade, mas sim compreender as circunstâncias do acidente para aprimorar as medidas de segurança de voos e evitar futuros acidentes.

Após a apresentação do relatório, o advogado Robson Cunha, representante das famílias das vítimas, comentou os próximos passos legais, mencionando a possibilidade de tratar o assunto na esfera judicial em relação à identificação da área em que os cabos estavam localizados.

O advogado também pediu celeridade na conclusão do inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, destacando a importância desse documento para futuras manifestações e para tratar do assunto no processo.

O acidente ocorreu quando a aeronave modelo Beech Aircraft, prefixo PT-ONJ, caiu em uma cachoeira momentos antes do pouso. Além da cantora Marília Mendonça, outras quatro pessoas estavam a bordo: o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Não houve sobreviventes.

O avião decolou do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia, com destino a Caratinga, onde a cantora se apresentaria naquela noite. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou, na época, que a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica antes de cair no curso d'água, resultando na morte de todos os ocupantes.