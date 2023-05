Ex de Marília Mendonça e cunhado de Hulk, Yugnir se casa com influenciadora Mirela Janes; confira

O casamento de Mirela Janis e Yugnir movimentou as redes sociais na noite de ontem, 10. A grande maioria dos influenciadores do Brasil – a maioria mesmo, se reuniram para celebrar a união do casal.

Na lista: Deolane Bezerra, Marina Ferrari, Rica de Marré, Alexandre Iódice, Lucas Albert, Iran e Ian Ângelo, ex-mulher e o filho do jogador Hulk, Lucas Guimarães, os ex-BBBs Vyni, Gustavo Marsengo, Larissa Tomásia, Laís Caldas, Gabi Martins, Elana, entre outros.

A festa avaliada R $2 milhões, ocorreu em João Pessoa, na Paraíba. Mas ela começou ao longo do dia, com a chegada dos famosos na cidade, o encontro deles na praia e no hotel e a ‘get ready with me’, de cada um. A frase em inglês é o conhecido ‘arrume-se comigo’ das influenciadoras.

Mas afinal quem é Mirela Janis e Yugnir? A jovem de 25 anos começou a bombar na internet após a sua participação no De Férias com o Ex: Celebs. Na ocasião ela tinha apenas 22 anos.

No reality ela protagonizou uma cena engraçada na suíte máster com Flávio Nakagima, ao ver o surfista pelado, ela correu dele.

Mirela Janis também é dançarina e influenciadora. No Instagram, ela tem quase 9 milhões de seguidores.

Agora senta que lá vem história para explicar quem é Yugnir. Ex-noivo de Marília Mendonça, atualmente ele é um empresário artístico e dono da Domus Hall, uma casa de eventos localizada na Paraíba. No Instagram, são mais de 1 milhão de seguidores.

Marília ficou com ele por mais de dois anos e escreveu ‘Nosso Amor Envelheceu’, para o ex.

Veja como foi o casamento de Mirela e Yugnir (Fotos: Leo Franco / AgNews ) Elana (Foto: Leo Franco / AgNews) Marina Ferrari (Foto: Leo Franco / AgNews) Yugnir (Foto: Leo Franco / AgNews) Yugnir (Foto: Leo Franco / AgNews) Abraão e Rica de Marré (Foto: Leo Franco / AgNews) Rica de Marré (Foto: Leo Franco / AgNews) Viny (Foto: Leo Franco / AgNews) Irmãs Bezerra, Dayanne e Daniele (Foto: Leo Franco / AgNews) Lucas Vrau (Foto: Leo Franco / AgNews) Gabi Martins (Foto: Leo Franco / AgNews) (Foto: Leo Franco / AgNews) Márcia Fellipe e Rod Bala (Foto: Leo Franco / AgNews) Lucas Guimarães (Foto: Leo Franco / AgNews) (Foto: Leo Franco / AgNews) Felipe Araújo (Foto: Leo Franco / AgNews) Deolane e os noivos (Foto: Leo Franco / AgNews) Deolane Bezerra Yugnir (Foto: Leo Franco / AgNews) Mirela e Yugnir (Foto: Leo Franco / AgNews) Mirela Janis (Foto: Leo Franco / AgNews) Wesley Safadão (Foto: Leo Franco / AgNews)

Yugnir é irmão de Camila Ângelo, atual esposa de Hulk, tio da filha do casal e sobrinho de Iran Ângelo, ex-mulher do jogador, e primo dos filhos do jogador com a tia. Ainda não se sabe como está a relação da família, mas no dia do casamento o Hulk jogou e não compareceu à festa.

Mirela e Yugnir participaram da 5ª edição do reality show Power Couple. Eles começarama relação em 2019.

CURIOSIDADES SOBRE O CASAMENTO

Foram 350 convidados para a festa, que teve shows de Wesley Safadão, Felipe Araújo e Felipe Amorim.

O bolo tinha seis andares e era todo branco.

O vestido da influenciadora assinado por Paulo Dolce, era bordado com cristais Swarovski. Já o véu era imenso e tinha uma tiara singela para completar o look. Tudo isso ficou avaliado em R$200 mil.

O buquê na cor branca, foi disputadíssimo pelas mulheres. A advogada Dayanne, irmã de Deolane Bezerra, mordeu as convidadas para ficar com a peça. O buquê ficou destruído na disputa.

Yugnir dançou para Mirela, mas o rebolado um pouco duro, gerou memes na internet.

Porém, um dos momentos que dividiu a opinião do público foi a homenagem para Marília Mendonça, ex do noivo. Ao cantar "De Quem é a Culpa?", Felipe Araújo colocou uma foto no telão.