Hulk desfalca Atlético-MG no Brasileirão para acompanhar nascimento da filha nos EUA

O Atlético-MG terá um desfalque importante para a partida contra o Athlético-PR, pela segunda rodada do Brasileirão. O atacante Hulk foi liberado pela comissão técnica do Galo do confronto deste domingo (17). O jogador vai acompanhar o nascimento da filha ao lado da esposa, nos Estados Unidos.

A delegação atleticana viaja para Curitiba, local da partida, neste sábado (16). O Galo venceu o Internacional na estreia do Brasileirão por 2 a 0, em Minas Gerais.

Hulk tem casa nos Estados Unidos e a filha do jogador, a pequena Zaya, nascerá com dupla nacionalidade. De acordo com o Atlético-MG, os dias de folga do jogador já estavam no planejamento do clube. O atacante já é pai de outros três filhos.