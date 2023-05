Perícia conclui laudo final de acidente aéreo de Marília Mendonça

A investigação do acidente aéreo que causou a morte de Marília Mendonça e mais quatro pessoas foi concluída pela perícia. Nesta segunda-feira (15/05), o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), apresentará o resultado final da investigação para a família da cantora.

De acordo com o ‘Metrópoles’, a família de Marília e o advogado Robson Cunha receberam o convite para comparecer ao local às 14h para receber o relatório completo, que após apresentação, ficará disponível no site do órgão. Até o momento, o Cenipa não adiantou nenhum resultado.

Acidente de Marília Mendonça

A cantora e compositora Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021 devido a um acidente aéreo na zona rural de Piedade de Caratinga, cidade próxima à Caratinga, interior de Minas Gerais, onde tinha um show agendado. A cantora de 26 anos estava acompanhada do seu produtor Henrique Ribeiro e do tio Abicieli Silveira Dias Filho.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)