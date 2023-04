Homem que espalhou fotos de Marília Mendonça ameaçou fazer massacre em escola no DF

O jovem André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, que foi preso por compartilhar fotos de artistas mortos, como Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Cristiano Araújo e Mamonas Assassinas ameaçou fazer um massacre em uma escola no Distrito Federal.

A informação está presente no auto da prisão em flagrante que foi enviado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O serralheiro, que foi preso na segunda-feira (17), também fez comentários racistas e de apologia ao nazismo nas redes sociais.

As imagens divulgadas por André eram obtidas de forma clandestina e distribuídas no Twitter sem autorização. No perfil do acusado, foram encontradas diversas publicações nas quais ele fazia chacota dos artistas mortos. O serralheiro publicou um vídeo em que o corpo de Gabriel Diniz aparecia boiando em um rio e escreveu: “Gabriel Diniz nadando”.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)