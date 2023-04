Homem que compartilhou fotos de Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo é preso

Nesta segunda-feira (17), o homem responsável por ajudar a espalhar as fotografias do corpo de Marília Mendonça foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal. O criminoso também havia divulgado as fotos de Gabriel Diniz e Cristiano Araújo.

Segundo um site de notícias, a operação foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e a investigação concluiu que o acusado compartilhava fotografias de laudos periciais feitos em Institutos de Medicina Legal (IML) de forma indiscriminada.

Batizada de Fenir, a operação tem o objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de conteúdo na internet.

De acordo com as informações divulgadas, o criminoso tem 22 anos e utlilizou o Twitter para a divulgação dessas imagens dos artistas.

Nos últimos dias, imagens do corpo de Marília Mendonça foram divulgadas na internet e isso causou revolta em grande parte dos internautas e na família da cantora.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)