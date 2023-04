Mamonas Assassinas, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz também tiveram fotos de necropsia vazadas

Nesta quinta-feira (13), imagens da necropsia no IML (Instituto Médico Legal) da cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021, foram vazadas e divulgadas na internet. O crime de vazar fotos e vídeos de celebridades mortas começou a bastante tempo, antes mesmo da popularização das redes sociais. Relembre alguns casos de famosos que tiveram imagens vazadas.

Mamonas Assassinas

Um antigo caso que marcou a história é o dos Mamonas Assassinas, que morreram em 1996 vítimas de um acidente aéreo, no auge do sucesso. Imagens dos pedaços dos corpos dos cinco integrantes foram publicadas normalmente em um jornal da época, que bateu o recorde de vendas devido ao caso emblemático. Posteriormente, o material começou a ser propagado em mensagens de email até que chegaram às redes sociais, que possuem um grande poder de acesso e divulgação.

Cristiano Araújo

O cantor sertanejo Cristiano Araújo, que morreu em 2015 após sofrer um acidente de carro enquanto voltava de um show em Goiás, também teve as fotos da necropsia do corpo vazadas e divulgadas na internet. Nas imagens, Araújo está em uma maca do Hospital Geral de Urgências, local para onde o artista foi levado após o acidente. Além disso, dois ex-funcionários de uma clínica contratada pela funerária gravaram e vazaram mídias do artista sendo preparado para o velório.

Gabriel Diniz

O também cantor sertanejo Gabriel Diniz, conhecido também como GD, que estava em um dos melhores momentos da carreira com o sucesso estrondoso da música “Jenifer”, morreu em maio de 2019 em um acidente de avião na Paraíba. A imagem do artista morto perto dos destroços da aeronave circularam rapidamente na internet.

