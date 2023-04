Família de Marília envia nota oficial após fotos do corpo vazarem: 'uma família que sofre toda vez'

Depois das fotos do corpo da cantora Marília Mendonça vazarem na web, a família da artista enviou um comunicado único e exclusivamente à coluna LeoDias. As imagens percorreram de forma criminosa nesta quinta-feira (13), na internet.

“Começaram a circular em grupos de WhatsApp fotos exclusivas do Inquérito Policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça. A mãe da cantora, D. Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem”, observa a nota.

“O advogado que representa a família, Dr. Robson Cunha, manifestou total indignação com o material divulgado e manifestou da seguinte forma: ‘É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa'”, segue o pronunciamento.

“Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse. O Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados”, continua o advogado.

“Informo, ainda, que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material”, finaliza o advogado no comunicado.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021.

Vale lembrar, que divulgar imagens e vídeos de pessoas falecidas é crime especificado no artigo 212 do Código Penal Brasileiro.