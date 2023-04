BBB 23: Quem sai do BBB? Confira a votação atualizada

A final do BBB 23 está cada vez mais próxima, especialmente com nova dinâmica de eliminação na última semana. Desta vez, as sisters Amanda, Domitila e Larissa formam o 16° paredão da edição, disputando pela permanência e o prêmio de aproximadamente R$2 milhões.

Na formação, o líder Ricardo indicou Amanda, Domitila foi a mais votada pela casa e deu o contra-golpe em Larissa, que retornou para a casa há poucos dias pela ‘Casa do Reencontro’. O resultado do 16° eliminado da casa será revelado na noite desta terça-feira (18), às 22h30 no programa ao vivo, transmitido pela Rede Globo.

Enquanto a votação oficial não é revelada, diversos portais na internet criam enquetes para descobrir qual participante é mais provável de sair da casa. Os resultados parciais foram consultados pela tarde de hoje, terça-feira (18), às 14h. Até o momento Larissa e Domitila são as mais acirradas nas enquetes; confira

Enquete UOL

Segundo enquete do portal UOL, um dos favoritos e mais votados pelos internautas, Larissa é a mais rejeitada pelo público, mesmo após ter retornado para o reality na ‘Casa do Reencontro'. A sister deve ter uma votação acirrada com Domitila, que tem chamado atenção do público.

Larissa: 50,07%.

Domitila: 41%.

Amanda: 8,93% .

Enquete OLiberal

Na enquete do jornal OLiberal, os resultados são invertidos. Domitila é apontada como a eliminada da vez, mantendo a saída dos participantes do quarto Fundo do Mar. Larissa fica atrás da Ex Miss e Amanda continua sendo a preferida para ficar na casa.

Domitila: 53%.

Larissa: 45%.

Amanda: 2%.

Como votar no paredão do BBB 23?

Apesar de mostrarem a porcentagem de cada participantes, as enquetes acima não são oficiais e nem certeiras. Para votar diretamente em quem você quer eliminar, acesse o site do Gshow e clique na aba ‘BBB’, ou acesse por aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)