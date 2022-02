Vida de Marília Mendonça pode virar filme; família da artista recebeu propostas de produtoras

Após o falecimento trágico de Marília Mendonça, em novembro de 2021, a família da cantora ficou responsável por continuar o legado dela. Além de organizar os lançamentos e composições inéditas deixados pela sertaneja, agora terão de lidar também com propostas para contar sua vida nas telas.

Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, pelo menos duas produtoras de cinema já sinalizaram a vontade de transformar a vida de Marília em filme de ficção. A ideia é contar como uma jovem humilde se tornou a maior estrela da música popular do país.

VEJA MAIS

Há ainda planos de lançamento de um livro sobre a vida da cantora e um documentário produzido pela Netflix. Em entrevista à revista Piauí, Wander Oliveira, empresário da artista, afirmou que uma série em nove episódios contando com entrevistas com amigos já estava encaminhada pela plataforma de streaming.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)