Marília Mendonça, mesmo morta, vai ter que indenizar empresário

A sertaneja Marília Mendonça, morta em novembro de 2021, foi condenada a indenizar o empresário Pedro Barbosa dos Santos em R$ 360 mil. Na época da confusão, Marília Mendonça acabou vendendo seis músicas para a dupla Mauro e Felipe, agenciada pelo empresário.

Mas ela supostamente negociou as mesmas canções com outros nomes, como Lucas Lucco e Cléber e Cauã. Pedro Barbosa dos Santos se sentiu lesado pelo erro de Marília Mendonça e entrou na Justiça com um processo contra a cantora, que vendeu músicas para alguns artistas e recomercializou com outros.

O processo pedia uma indenização inicial de R$ 300 mil por música, chegando a um total de R$ 1,8 milhão. Como é normalmente utilizado neste tipo de caso, se coloca um valor bem alto para que o juiz estabeleça um valor justo na sentença. Marília Mendonça chegou a fazer uma proposta ao empresário para escrever novas músicas para a dupla, mas ele não aceitou.