Mãe de Marília Mendonça recebe a roupa que a cantora usava no acidente: 'Não há dor maior'

O acidente aéreo que tirou a vida de Marília Mendonça, em Minas Gerais, completou três meses no último sábado, 5. Apenas recentemente a mãe da cantora, Ruth Moreira, recebeu o vestido quadriculado que a filha usava quando faleceu. O vestido estava guardado, ainda sem ter sido lavado, e foi entregue pelo advogado da família, Robson Cunha.

Fotos que Marília Mendonça postou no perfil pessoal no momento do embarque e dentro do avião em que sofreu o acidente. (Reprodução Instagram)