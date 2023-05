Ex de Marília Mendonça, Murilo Huff aparece com filho e homenageia a mãe da cantora

No último domingo (15), Murilo Huff emocionou a internet com uma homenagem do Dia das Mães para Marília Mendonça e Dona Rute, mãe da sertaneja. O cantor é pai do pequeno Léo, filho que teve com Marília.

Mesmo após a morte da artista, Huff e a ex-sogra continuaram bastante próximos e publicam diversos registros juntos nas redes sociais.

Em um vídeo publicado ontem, Murilo homenageou Marília, dona Rute e a mãe, Zaida Huff. “Feliz Dia das Mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha”, escreveu ele na legenda.

Nos comentários os fãs revelaram a emoção de verem aqueles registros raros. "Essa hora e eu me acabando de chorar. "Como a saudade doí", escreveu uma seguidora. "Ai que saudade, Marília", disse outra.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)