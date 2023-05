Twitter ainda não derrubou perfil que divulgou fotos do corpo de Marília Mendonça e Gabriel Diniz

André Felipe de Souza Alves Pereira foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no dia 17 de abril, por ser o responsável em divulgar imagens dos corpos dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz. Quase um mês após a prisão do homem, o perfil do criminoso permanece no ar. Em despacho expedido no fim da tarde de sexta-feira (12), o Twitter foi notificado para fazer a remoção das imagens na rede social.

As imagens que o levaram à cadeia continuam disponíveis a qualquer pessoa com interesse mórbido e acesso à internet. O criminoso também fez comentários xenofóbicos, incitou crimes como atentados a escolas e publicou símbolos nazistas, de acordo com a denúncia.

A 2ª Vara Criminal de Santa Maria aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT) contra André Felipe, que responderá por seis crimes. O documento foi enviado à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), responsável pela investigação.