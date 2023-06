Quem foi Julyer Rodrigues, maquiador de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, que teve morte precoce

A morte do maquiador Julyer Rodrigues, que já trabalhou com famosas como as cantoras Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa, pegou os sertanejos de surpresa. Nesta quinta-feira, 1º, em Goiânia, ele morreu por conta de um AVC isquêmico. Porém, o maquiador foi diagnosticado com uma doença degenerativa que afetava o seu sistema nervoso.

Com mais de 100 mil seguidores no seu perfil no Instagram, Julyer Rodrigues compartilhava e divulgava seu trabalho com fotos dos resultados de suas maquiagens em famosas e clientes. Ao rolar o feed do maquiador, é possível encontrar dezenas de fotos de Marília Mendonça, Maiara e Maraísa.

Antes de trabalhar com as irmã, o profissional era maquiador da eterna Rainha da Sofrência. Além disso, também trabalhava na OrganiQ Beauté, um salão de beleza e Hair SPA de Goiânia.

HOMENAGEM

No Instagram, o perfil da dupla Maiara e Maraísa, se despediu do profissional: “Amigo, companheiro, maquiador… Ju, você estará no meu coração para sempre! Obrigada por todos esses anos juntos. Hoje nós sentimos a dor da perda, mas sabendo que você descansou…. A nossa vontade era ter você aqui, pertinho da gente, mas Deus sabe de todas as coisas. Descanse em paz, meu amigo. Te amamos! ❤️🙏”

Alguns fã-clubes mandaram coroas de flores para o velório de Julyer. As imagens foram postadas no story do perfil dele.

