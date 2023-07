Mãe de Marília Mendonça revela encontro espiritual com a filha: 'Chorei muito'

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Mendonça, reveleu que teve um encontro espiritual com a filha. A informação foi repassada durante entrevista ao programa de TV chamado "Fofocalizando", do SBT. A 'visita' fez com que ela pudesse ter forças para lidar com a depressão.

“Apareceu uma luz forte e a Marília estava lá de braços abertos. Ela ficou linda e disse: 'Vem, mamãe. Vem me dar um abraço.' E ela me abraçou. Eu levo muito a sério essas coisas”, afirmou a mãe.

Ela explicou ainda que no sonho, sua filha mencionou que só queria vê-la e abraçá-la. "Ela disse que estava só no meu sonho, que tinha vindo me ver, para me dar um abraço enviado por Deus. Quando eu a abracei, chorei muito porque não havia confusão no sonho. Quando a soltei , ela tinha cabelos longos e lisos, e eu não conseguia ver o rosto dela porque ela olhava de longe. Ela me disse: 'Agora eu posso voltar'", contou Dona Ruth.

Segundo a mãe de Marília Mendonça, aquele encontro a ajudou a lidar melhor com a dor do luto. "Depois daquele dia acabou. Foi um consolo", concluiu.