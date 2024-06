Morre Tonny Brasil: Marília Mendonça gravou música do artista paraense; saiba qual foi

Conhecido como o “pai do tecnobrega”, o cantor e compositor paraense Tonny Brasil, que morreu neste domingo (2), teve suas letras gravadas por grandes nomes da música brasileira. Um dos maiores sucessos do artista - a música “Cumbia do Amor” - foi regravada pela cantora Marília Mendonça em 2021, em um dos últimos trabalhos da sertaneja.

A canção ficou conhecida nacionalmente no início dos anos 2000 na voz de Joelma, que à época estava à frente da Banda Calypso. Em maio de 2021, “Cumbia do Amor” foi escolhida pela cantora Marília Mendonça para fazer parte do repertório da live “Serenata”.

Após a morte de Marília, em novembro de 2021, a canção foi lançada no álbum póstumo “Decretos Reais”. Disponível nas plataformas digitais, o sucesso de Tonny Brasil eternizado na voz de Marília Mendonça já ultrapassa a marca de 16 milhões de visualizações no Youtube.

A melodia da música mistura elementos do tecnobrega com a cumbia, ritmo de origem colombiana. Já a letra celebra a existência de um amor descrito como o "maior e mais lindo que existe".