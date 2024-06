Morre Tonny Brasil: Familiares e admiradores se despedem de artista; Alepa publica homenagem

Amigos, admiradores, familiares e fãs se despedem do cantor e compositor paraense Tonny Brasil na manhã desta segunda-feira (03). O corpo do artista, que faleceu no domingo (02/06) está sendo velado na Funerária Max Domini, localizada na Av. José Bonifácio, 1378, no bairro do Guamá, em Belém.

Tonny estava internado há cerca de um mês no Pronto-Socorro do Guamá, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O artista, nascido e criado no bairro da Cremação, é responsável pela explosão do brega paraense ainda nos anos 80.

No perfil do Instagram da Alepa (Assembleia Legislativa do Estado do Pará), uma nota de pesar foi postada fazendo referência aos feitos de Tonny Brasil para a música paraense. Em 2018, ele ganhou da casa, a Medalha do Mérito Legislativo Newton Miranda, honraria destinada a personalidades com importantes serviços prestados à sociedade paraense.