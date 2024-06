Morre Tonny Brasil, autor de bregas marcantes como 'Oração' e 'Isso é Amor'

O cantor e compositor Tonny Brasil, um dos nomes mais importantes do brega do Pará, morreu neste domingo (2). A informação foi confirmada por pessoas próximas ao artista. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Em abril deste ano, o artista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisou ficar internado no Pronto-Socorro do Guamá.

Tonny Brasil

Artista conhecido pelos amantes da música paraense, Tonny Brasil já compôs cerca de 2 mil músicas, 700 delas gravadas por nomes como Banda Calypso, Wanderley Andrade e Gaby Amarantos. Segundo conhecedores do brega, Tonny ouviu Zouk pela primeira vez em Cayena, capital da Guiana Francesa, e introduziu o ritmo em Belém, fundindo com o brega-calipso e com o brega melody. Alguns sucessos de Tonny são “A Primeira Vez“, “Oração” e “Isso é Amor”.