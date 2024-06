Morre Tonny Brasil: Velório é marcado por emoção e agradecimento

A despedida do cantor e compositor Tonny Brasil aconteceu na manhã desta segunda-feira (03), na Funerária Max Domini, no bairro do Guamá, em Belém. Dezenas de familiares e amigos velaram o corpo do artista que foi o pioneiro do tecnobrega no Pará. Tonny Brasil deu entrada no Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei no dia 16 de abril, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos no dia 18 de abril, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Essa despedida está sendo muito dolorosa e difícil, mas apesar disso estou aliviado em saber que de alguma forma ele se eternizou na história da música, dessa cidade, desse Estado, na nossa história. Por mais que ele tenha partida, ele estará sempre presente, isso serve de consolo”, disse o filho de Tonny Brasil, Jimmy Góes.

Bastante emocionado, o herdeiro, que também é músico, levará o nome do pai para gerações: “Ele partiu, mas estamos aqui e vamos levar esse legado dele adiante. Fazer o que for necessário”.

VEJA MAIS

A esposa de Tonny Brasil, Mariza Siqueira, falou da felicidade em ver artistas e admiradores falando com também carinho o nome do marido e os feitos musicais.

“É um sentimento de alegria, o Tonny Brasil está deixando um legado e todos esses artistas que estão aqui, todos gravaram músicas dele. E para nós, família, é muito significante isso tudo. São 2 mil canções gravadas, centenas sendo tocadas aqui e lá fora. Marília Mendonça gravou ‘Cúmbia do Amor’. A gente como família valoriza esse legado e os artistas estão dando um apoio maravilhoso. Só tenho a agradecer esse carinho e afeto com o meu Tonny Brasil”, falou Mariza Siqueira.

A esposa destacou a oportunidade de ter convivido com o artista: “Ele era muito protetor, muito família, um pai que acompanhava os filhos. Ele tinha uma vida muito corrida, mas fazia questão de participar, deixava os filhos na escola, participava das festinhas escolares. Vou sentir muita falta dele, mas o que nos conforta é essa alegria. Ele acordava todo dia às 4h e mandava mensagem para todos. Quando isso calou por um mês, as pessoas começaram a cobrar perguntando o que ocorreu. Isso como família é um motivo de alegria. O Tonny Brasil vai ser lembrado para o resto da vida”.