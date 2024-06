Gaby Amarantos homenageia Tonny Brasil: 'Multiartista, nunca vou te esquecer'

A cantora Gaby Amarantos usou suas redes sociais para lamentar e homenagear o multiartista Tonny Brasil, que morreu no último domingo (2). Nesta manhã, Gaby relembrou a trajetória do compositor e agradeceu a ele por toda a contribuição com o brega paraense, especialmente o tecnobrega, segmento musical no qual o intérprete de "Oração" foi o precursor, com o clássico "Lana".

Gaby agradeceu ao "pai" do tecnobrega pelo legado deixado na música do Pará e relembrou a importância do cantor para os artistas que surgiram depois. De acordo com a ex-integrante da banda Tecnoshow, Tonny conseguiu transicionar de um ritmo a outro, indo do brega pop ao tecnobrega, sendo o primeiro produtor musical do estado a gravar uma canção neste ritmo.

"Fica um legado lindo do Tonny. Ele produziu o brega eletrônico, a música 'Lana', que a gente conhece muito, então ele é o pai do tecnobrega, porque foi quem teve a visão de gravar as músicas de uma forma mais acessível para que nós, artistas da periferia, tivéssemos condições de ter as nossas carreiras. Muitos artistas começaram com o Tonny. Ele estava sempre compondo, produzindo, cantando, um multiartista", escreveu Amarantos.

Nos stories, a cantora aproveitou para cantar um trecho de "A Primeira Vez", afirmando ser sua música favorita do artista. "É isso, Tonny, até hoje eu não te esqueci, nunca vou te esquecer, obrigada por sempre vibrar por mim, pelas minhas conquistas. Você sempre mandava uma mensagem dizendo: 'é isso aí, garota, voa, leva esse estilo [tecnobrega] mesmo para todo o Brasil. Muito obrigada por ser esse gênio da música! A gente vai continuar aqui, levando esse legado pro Brasil, e pro mundo, em sua homenagem", concluiu.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)