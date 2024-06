Morre Tonny Brasil: Helder Barbalho lamenta morte do cantor paraense

O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou a morte do cantor e compositor paraense Tonny Brasil, que ocorreu na noite deste domingo (2). Por meio de uma rede social, Helder se solidarizou com os familiares e amigos do cantor, que segundo ele deixou uma marca na cultura do estado.

VEJA MAIS

A notícia do falecimento de Tonny Brasil foi recebida com forte comoção pelos fãs e admiradores do artista. Desde a noite deste domingo (2), artistas e autoridades já renderam diversas homenagens ao cantor, que é considerado o pai do tecnobrega.

“Lamento o falecimento de um dos nomes mais importantes do brega paraense. O cantor e compositor Tonny Brasil deixa uma marca na cultura e história do nosso estado. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, diz a publicação feita pelo governador Helder Barbalho.