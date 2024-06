Tonny Brasil no 'Sampleados': relembre a participação do cantor na série paraense

Na carreira artística, além de cantor e compositor, Tonny Brasil também fez uma participação na websérie paraense "Sampleados", que fez sucesso por apresentar artistas da cena da capital em histórias contadas ao som da música do estado. No quarto episódio, lançado em 2015, o artista aparece como o protagonista, acompanhado da também cantora Thaciane Pantoja (Banda Batidão do Melody).

Em "Sampleados", Tonny é o amado da personagem interpretada por Thaciane. Ao longo da trama, a jovem surge fugindo da escola para esperar ansiosa a chegada de Tony, surgindo em um barco na escadinha do Ver-o-Peso para encontrar a amada. Na cena, o artista encontra a vocalista da Batidão do Melody enquanto canta "Meu Amor É Todo Seu", clássico da banda Sayonara. Confira:

Na história, Tonny e Thaciane vivem uma história de amor ao som de "Bole Rebole". A paixão entre os dois dura o dia todo, até o momento em que ele precisa pegar o barco e ir embora, se despedindo da amada com as canções "Volte logo meu amor" e "Eu Voltarei".

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)