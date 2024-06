Morre Tonny Brasil: artista paraense escreveu 'Leviana', sucesso de Reginaldo Rossi

Morreu, no último domingo (2) o artista paraense Tonny Brasil, conhecido pelos grandes sucessos no brega do Pará, além de fora do estado. Um dos grandes hits de sua autoria é a canção "Leviana", marcada pela voz do cantor pernambucano Reginaldo Rossi, o "Rei do Brega". A música assinada e mixada por Tonny retrata a liberdade e independência feminina.

Além de Rossi, Leviana também foi gravada pelos cantores Diogo, Leonardo, Pablo e Léo Magalhães. Leonardo incluiu a canção no álbum “Nada Mudou”, o intérprete de "Bilu Bilu" inseriu a faixa no seu DVD ao vivo em Feira de Santana, em 2018, e Léo gravou em audiovisual em 2020.

De acordo com Tonny, "Leviana" foi inspirada na canção homônima, cantada por Dino Rossi, em uma referência a vida das mulheres que possuem sua vida própria, que conhecem homens sem manter compromissos, como uma maneira de combater o julgamento enfrentado por elas.

Confira a Nota Oficial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma):

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que o cantor e compositor Antônio Luiz do Carmo Conceição, mais conhecido como Tony Brasil, deu entrada no Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei no dia 16 de abril, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos no dia 18 de abril.

A Sesma esclarece ainda que o falecimento do cantor não ocorreu no Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei e ressalta que ele não foi atendido recentemente nas unidades municipais de saúde e prontos-socorros de atendimento em urgência e emergência."

