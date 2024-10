Bruno Mars faz homenagem a Marília Mendonça em show

Bruno Mars fez uma homenagem a Marília Mendonça em seu show no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite de sábado, 27.

Em determinado momento do show, foram exibidas postagens de rede social exaltando o artista, sem identificação: "Meu show hoje é no mesmo complexo em que fui num show do Bruno Mars pela primeira vez. Curti de verdade. Nenhum vídeo no meu celular. Nenhuma foto. Mas um monte de lembranças lindas na memória que jamais serão apagadas".

Na sequência, veio a frase: "Talvez você não saiba quem fez esses tuítes. Mas sabemos que você conhece". Diversas informações sobre a carreira de Marília Mendonça, então, passaram a ser exibidas, antes que trechos de vídeos com sua imagem fossem exibidos, incluindo um em que ela cantava a música Infiel, que parte do público acompanhou.

Não é a primeira vez que Bruno Mars homenageia um artista brasileiro em seu show. Recentemente, quando se apresentou no País, tocou as músicas Evidências (Chitãozinho e Xororó) e Cheia de Manias (Raça Negra), por exemplo.

Marília Mendonça era fã de Bruno Mars

Marília Mendonça morreu aos 26 anos de idade em 5 de novembro de 2021 num acidente aéreo que vitimou quatro pessoas no interior de Minas Gerais. Dois anos depois, a Polícia Civil atribuiu o acidente que matou a cantora a um erro dos pilotos.