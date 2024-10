Bruno Mars e Rosé, do Blackpink, assistem a Fla x Flu e surpreendem fãs; veja

Surpreendendo os fãs, o cantor Bruno Mars foi ao Maracanã com Rosé, do Blackpink, para assistir ao clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Os dois artistas, que devem lançar uma música em breve, surgiram animados com a disputa em vídeos publicados pela própria cantora, nos Stories do Instagram.

Bruno Mars está no Brasil para uma série de shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele se apresentou no Rio na quarta-feira (16) e segue na cidade, onde volta a se apresentar no sábado (19) e no domingo (20), no estádio Nilton Santos, casa do Botafogo.

Depois de publicarem fotos juntos, aumentando os rumores de uma possível parceria, os artistas anunciaram uma nova música, deixando os fãs animados. A faixa vai se chamar “APT.” e chega às plataformas musicais nesta sexta-feira (18).