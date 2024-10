Bruno Mars relata encontro com Rosé, do BlackPink, e aumenta rumores de colaboração

O cantor Bruno Mars, que atualmente está de passagem no Brasil pela sua turnê, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (16/10) para detalhar seu encontro com Rosé, do grupo de k-pop BLACKPINK.

Na legenda da foto postada pelo artista, onde ele aparece ao lado da cantora, o astro citou uma aventura com um jogo coreano de bebida e comentou, em tom de brincadeira, um possível flerte entre os dois. A interação que se seguiu, levantou rumores sobre uma possível colaboração entre os artistas.

“Esse sou eu me segurando com todas as minhas forças depois que Rosie me apresentou a esse jogo de bebida coreano e me deixou animada. Logo depois, ela tentou me beijar, e eu fiquei tipo: ‘Uau, Rosie! Que parte do jogo é essa?’. Ela disse: ‘Não estou brincando mais com você, garotinho! A grande Rosie está afim de negócio!’. Chocado, respondi: ‘Para, Rosie, estou com medo!’. Mas fora isso, foi uma noite super tranquila”, escreveu Bruno.

Mais cedo, Rosé também havia feito uma publicação parecida. "A noite em que ensinei Bruno como jogar um jogo coreano de drinks", dizia a legenda. Nos comentários da postagem, Mars disse que ela tentou beijá-lo: "Divertido demais! Lembra de quando você tentou me beijar? Aquilo foi esquisito!".

“Vou te matar. Apague isso ou não irei lançar a música, Bruno", rebateu a cantora.

Rosé está atualmente focada na carreira solo. Seu primeiro álbum como solista, ‘Rosie’, será lançado em dezembro deste ano.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)