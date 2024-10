Com boné do Brasil, Bruno Mars comemora aniversário em São Paulo; veja

Bruno Mars completa 39 anos nesta terça-feira (8) e comemorou a data na noite de ontem, em São Paulo, onde se apresenta nos próximos dias. Usando um boné escrito "Brasil", o cantor ganhou "Parabéns Para Você", em português, no hotel onde está hospedado e se mostrou bastante animado com a surpresa.

Ainda nesta noite, o astro seguirá celebrando a data em um show no Estãdio do Morumbi. No Instagram, o "Bruninho" publicou uma foto com a camisa do Brasil e segurando um bolo nas cores do país. "Ei, Brasil, o que realmente vamos fazer esta noite?", escreveu.

Com uma série de shows marcados na capital paulista, o intérprete de "Leave The Door Open" já fez três shows na cidade, onde segue até o dia 13 deste mês. Durante a passagem por São Paulo, Bruno já visitou um bar na Vila Madalena, onde chamou atenção ao comer coxinha e dançar segurando uma cachaça.

Veja as datas dos próximos shows:

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte