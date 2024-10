Bruno Mars revela término de namoro com Jessica Caban e anuncia: ‘Tô facinho’

Bruno Mars confirmou oficialmente o fim de seu relacionamento com a modelo e atriz Jessica Caban. O cantor revelou que está solteiro em um show de sua turnê no Brasil, realizado no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no último final de semana.

“Eu tô solteiro! Cadê as solteiras? Eu tô facinho", brincou ‘Bruninho’, arranhando o português, antes de cantar a música ‘Leave The Door Open’.

O ex-casal estava junto desde 2011, quando assumiram o romance após se conhecerem em Nova York. Durante o namoro os dois procuravam levar o relacionamento de forma discreta, o mais longe possível dos holofotes.

Há meses circulavam rumores sobre uma possível crise entre a dupla. No início deste ano, o jornal britânico The Sun noticiou que os dois teriam passado as festividades de Natal e Ano Novo separados.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)