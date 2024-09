Em turnê nacional, Bruno Mars cumpre promessa de celebrar aniversário no Brasil

O Rock in Rio mal terminou e os fãs do cantor Bruno Mars já se preparam para marcar o lugar da plateia da turnê que o músico fará pelo Brasil e que começa em 10 dias, com o primeiro show marcado para o dia 4 de outubro no Estádio do Morumbi (atualmente chamado de MorumBis), em São Paulo. Ao todo, estão previstas 14 apresentações em cinco cidades brasileiras.

A escolha pelas datas de apresentação no Brasil não foi meramente casual. Em sua última passagem pelo País, o pop star prometeu que comemoraria seu aniversário junto ao público brasileiro.

No entanto, antes de dar início à turnê, o artista realizará um show beneficente em apoio ao Rio Grande do Sul, em razão da tragédia climática que atingiu o estado. A apresentação será exclusiva para doadores de uma campanha promovida pela Ação da Cidadania, e acontecerá no dia 1º de outubro.

Os ingressos para os shows do havaiano seguem à venda no site da Ticketmaster. Segundo a Live Nation, alguns ingressos remanescentes foram colocados à venda, então os últimos ainda seguem disponíveis para todas as datas.

Confira a data de todas as apresentações de Bruno Mars no Brasil:

4 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

5 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

A última passagem do cantor pelo Brasil foi durante a participação no festival The Town, em setembro do ano passado. Antes disso, ele veio ao país com a turnê “24K Magic World Tour”, em 2017.