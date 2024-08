Lady Gaga e Bruno Mars lançam música surpresa 'Die With a Smile' com clipe; assista

A madrugada desta sexta-feira (16) foi marcada por uma grande novidade para os fãs de pop: Lady Gaga e Bruno Mars, duas das maiores estrelas do gênero, lançaram a aguardada parceria "Die With a Smile". A canção já ganhou um videoclipe que remete aos clássicos shows televisivos dos anos 70.

Com roupas "western" combinando, os artistas aparecem em cenas de dança, canto e até mesmo fumando em um cenário de palco que remete a outra época. A parceria, que já vinha sendo antecipada pelos artistas nas redes sociais, foi confirmada por Lady Gaga em seu Instagram, onde ela revelou que a música era um presente para os fãs que aguardam pelo lançamento do seu próximo álbum, o "LG7".

A estreia de "Die With a Smile" foi um sucesso absoluto. Na mesma noite, Bruno Mars apresentou a canção ao vivo durante um de seus shows, levando o público à loucura com a surpresa. A faixa já ocupa os primeiros lugares nas plataformas de streamings e o clipe já soma mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube.

Enquanto Gaga se prepara para a estreia do filme "Coringa: Delírio a Dois", em outubro, Bruno Mars segue em turnê e desembarca no Brasil no mesmo mês para uma série de 15 apresentações, incluindo um show beneficente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)