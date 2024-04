Trailer de ‘Coringa: Delírio a Dois’ será lançado nesta terça-feira (09); confira

O trailer oficial de ‘Coringa: Delírio a Dois’ será lançado nesta terça-feira (09/04), nas redes sociais da Warner Bros. Pictures. Ainda hoje, foi divulgado o primeiro teaser da sequência de ‘Coringa’, que, desta vez, acompanha Joaquin Phoenix e Lady Gaga como Coringa e Arlequina.

No X (antigo Twitter), o perfil oficial da empresa de entretenimento deu um ‘spoiler’ para os fãs e surpreendeu ao revelar que o trailer estará disponível às 22h30 (horário de Brasília). O longa ainda deve estrear em 3 de outubro no Brasil, um dia antes do lançamento nas salas de cinema norte-americanas. Confira!

Sinopse de ‘Coringa: Delírio a Dois’

No segundo filme da sequência, devemos acompanhar o nascimento da explosiva relação entre Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), que ao final do primeiro filme assumiu a identidade do Coringa e começou a aterrorizar a cidade de Gotham, e a sua psiquiatra, Harley Quinn (Lady Gaga), que acaba perdidamente apaixonada por seu paciente.

De acordo com os rumores que percorrem na mídia, o novo longa-metragem deve ser ambientado no Asilo Arkham, o lar dos criminosos de Gotham, e deve contar com uma mudança drástica do primeiro filme, incorporando números musicais à narrativa.

Elenco de ‘Coringa: Delírio a Dois’

Além de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Coringa, Zazie Beetz também retorna no segundo filme como Sophie Drummond, interesse romântico do vilão no primeiro filme. Dentre as novidades, Lady Gaga é a principal, mas também ganha a companhia de Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin), Jacob Lofland (Um Filho), Catherine Keener (Corra!), Ken Leung (Lost) e Harry Lawley (O Pálido Olho Azul).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)