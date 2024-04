'Coringa 2' anuncia pôster, título nacional e data para trailer; confira

O longa-metragem "Coringa: Delírio a Dois" anunciou, nesta terça-feira (2), seu primeiro pôster com Joaquin Phoenix e Lady Gaga como Coringa e Arlequina. Além do registro com os protagonistas, o filme atualizou o título em português e revelou a data de divulgação do trailer, para 09 de abril. Confira!

Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung também integram o elenco do longa-metragem, previsto para estrear no dia 04 de outubro. Na direção, Todd Phillips retorna para o roteiro da sequência, trazendo consigo também o co-roteirista do primeiro "Coringa", Scott Silver.

