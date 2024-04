Crianças com autismo participam de sessão de cinema adaptada em shopping de Belém

Em alusão à campanha Abril Azul, mês voltado à conscientização sobre o autismo, crianças e adultos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) recebem diversas atividades especiais, em um shopping center, no bairro do Mangueirão, em Belém. A programação inicia nesta terça-feira (2), às 14h, com uma sessão de cinema para 50 crianças - junto com os responsáveis.

Para garantir o conforto de todos, a sessão será adaptada com luzes parcialmente acesas e volume do som reduzido. Além disso, propagandas e trailers comerciais não serão veiculados. Após o filme, os pequenos visitarão a exposição Répteis no Bosque, que apresenta mais de 20 espécies de animais. A iniciativa é realizada em parceria com o Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

O evento, que recebe como tema “Mundo TEA”, trará, ainda, a “Feirinha Mundo TEA”, de 2 a 7 de abril, das 10h às 22h, no piso térreo, com exposição e venda de diversos produtos e acessórios. Já no período de 6 a 8 de abril, das 17h, serão realizadas, gratuitamente, rodas de conversa sobre o Espectro Autista com profissionais de várias áreas da saúde, entre eles neurologistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

"Mais que uma oportunidade para a população se informar e se envolver em atividades que promovem a inclusão, a programação busca oportunizar um ambiente confortável para que essas crianças consigam vivenciar experiências diferenciadas e prazerosas”, comenta Raphaella Rocha, gerente de marketing do shopping.

Programação Mundo TEA

2 de abril

- Sessão de cinema inclusiva no UCI, às 14h

- Visita à exposição Répteis no Shopping Bosque Grão Pará, às 16h

2 a 7 de

- Feirinha Mundo TEA, com a exposição e vendas de diversos itens, no piso térreo, das 10h às 22h

6 a 8 de abril

- Rodas de conversa sobre o Espectro Autista com profissionais de diversas áreas da saúde, entre eles fisioterapeutas, médicos e terapeutas ocupacionais, às 17h, no piso térreo