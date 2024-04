Cine Líbero Luxardo promove ‘Sessão Cult Debate’ sobre o filme ‘Nada Será Como Antes’

Nesta terça-feira, 9, o Cine Líbero Luxardo, localizado no bairro de Nazaré, em Belém, promoverá uma sessão especial para debater o filme “Nada Será como Antes”. A exibição do longa iniciará às 20h20 e, em seguida, acontecerá o debate comandado por Marco Moreira, crítico de cinema da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e colunista do Grupo Liberal, e, Edgar Augusto Proença, radialista e locutor. Os ingressos poderão ser compradas na bilheteria do espaço, que abre uma hora antes das sessões.

Assista ao trailer:

“Nada Será Como Antes” mergulha nas profundezas da música brasileira, revelando os bastidores e as inspirações por trás do time de músicos - Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros - para entender como referências musicais diversas, e influências de paisagens, histórias e poesia refletiram em cada um deles e na música que criaram. A obra é impregnada pelas canções, que são traduções visuais deste clássico da música mundial.

Para Marco Moreira, a discussão cinematográfica que será levada para a sala de cinema é mais do que uma prática, é uma oportunidade de explorar diferentes perspectivas e enriquecer o entendimento sobre a sétima arte. “A ideia é gerar essa escuta, essa fala, que é necessário mais do que nunca nos tempos modernos que vivemos”, destacou o crítico.

O crítico de cinema Marco Antônio Moreira, da ACCPA (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Segundo Marco, serão abordados discussão os aspectos temáticos, estéticos, narrativos e informações, além de curiosidade sobre o filme, que traz como pano de fundo o Clube da Esquina - considerado como um dos movimentos musicais fundamentais na história do Brasil.

“O Milton Nascimento, que é um genial compositor e cantor; um dos nomes mais importantes da música brasileira, tem um trabalho perfeito para se personificar esse movimento que muito contribuiu, que tinha influência da Bossa Nova, do Jazz, do Rock and Roll, entre outros”, ressaltou o colunista.

Moreira pontua que Edgar Augusto vem para somar na discussão por ser um estudioso e crítico musical, trazendo informações para o público sobre essas gravações, do ponto de partida do documentário.

“Ele vai falar sobre o tema do filme, e eu, sobre a questão do filme em si, todas essas temáticas ou outras que vão aparecer durante o bate-papo são interessantes para o público e para nós também, principalmente porque queremos ouvir, falar e gerar ideias. Acho que o cinema e arte merecem essa ação”, afirmou Marco.

A sessão de debate não irá se limitar apenas aos convidados e a roda de conversa. Marco Moreira enfatizou a importância da participação do público, incentivando uma troca aberta de ideias e opiniões.

“A única inquietação que temos é que precisamos conversar mais, ouvir mais. O cinema nos faz pensar, e é importante explorarmos além do senso comum para enriquecer nossa percepção da obra cinematográfica”, ressaltou.

O evento, que ocorrerá mensalmente no Cinema Líbero Luxardo, busca promover uma interação entre cinema, curiosidades e música - quando couber-, proporcionando ao público uma experiência enriquecedora e reflexiva. "Esperamos que o público saia com novos pontos de vista e uma compreensão mais profunda sobre o filme e o Clube da Esquina", concluiu Marco Moreira.

SERVIÇO

Sessão Cult Debate sobre o filme “Nada Será Como Antes”, com Marco Moreira

Data: 9 de abril;

Horário: às 20h20;

Local: Cine Líbero Luxardo, no bairro de Nazaré, em Belém;

Para participar da discussão, é necessário assistir ao filme. Os ingressos estão sendo vendidos uma hora antes das sessões; inteira por R$ 12, e, meia a R$ 6.