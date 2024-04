Onde assistir 'Uma Família Feliz' em Belém? Filme ganha sessões 'em conta' em sala de cinema; veja

O suspense "Uma Família Feliz", estrelado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, chega aos cinemas hoje (4). Com roteiro assinado por Raphael Montes, da série "Bom Dia, Verônica", sucesso da Netflix, o longa-metragem também ganha uma pré-estreia em Belém no Cine Líbero Luxardo, localizado no bairro de Nazaré, com duas sessões: nesta quinta-feira (4), as 16h50; e no sábado (6), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos uma hora antes na bilheteria do espaço com pagamentos de PIX, débito, crédito e dinheiro em espécie, no valores de meia entrada a R$ 6, e, inteira, por R$ 12.

VEJA MAIS

A adaptação, que já teve o livro com o mesmo título lançado no mês de março pela Companhia das Letras, conta a história de uma família, aparentemente sem problemas e considerada perfeita, que vê tudo mudar quando Eva, papel de Massafera, é acusada de machucar suas filhas gêmeas (Luiza Antunes e Juliana Bim) após o nascimento de um novo bebê na família. A "tranquilidade" do lar passa a dar lugar a estranhos acontecimentos, que colocarão Eva como a principal culpada, sendo questionada até mesmo pelo marido Vicente (Gianeccini).

Assista ao trailer:

Grazi conversou com exclusividade com o colunista do Grupo Liberal e apresentador do videocast Mangueirosamente, Isamaelino Pinto, no Festival de Gramado, em agosto do ano passado, quando o filme foi exibido pela primeira vez durante o festival. Apaixonada pelo gênero de suspense, Massafera adiantou que o longa-metragem tem como chave envolver o espectador nos dramas da maternidade e na pressão social que muitas mulheres sofrem.

Questionada sobre como foi construir sua personagem nesse contexto, Grazi refletiu sobre a importância de apresentar "Uma Família Feliz" nas circunstâncias atuais de sua carreira, onde se sente mais madura na vida pessoal e profissionalmente para poder deixar transparecer a potência feminina.

"Para mim, hoje a interpretação vai para um lugar de prazer e reflexão social que eu ainda não tinha experimentado. Esse momento feminino é muito importante para a gente, podendo trazer todas as nossas histórias, nossas forças que sempre existiram, mas não eram contadas. E, se eram faladas, aconteciam por um víeis masculino", acrescentou a atriz.

Entre os temas abordados no filme, Grazi destacou a maternidade, mais precisamente o puerpério, como um elemento central, que muitas vezes é escondido por trás de uma fachada de idealização.

"Falar das nossas dores, de maternidade. O nascimento de um bebê é o momento mais importante, feliz, contagiante de uma mulher. Mas pouco se fala do que acontece depois, você não pode estar triste, ter momentos de insegurança em relação à criação, das escolhas. Psicologicamente, isso vai desdobrando para tantas coisas. Eu acho que ninguém está preparado para lidar com essa mulher no puerpério, nem a gente, porque não falamos disso", afirmou Massafera.

Durante o filme, Eva, parece viver no limite, tentando equilibrar as exigências da maternidade e o prazer com o próprio trabalho. Desta forma, Grazi levanta a importância do longa chamar atenção para as questões de pressão social e os perigos da "cultura do cancelamento", além da incessante busca por uma vida idealizada.

"Acho que a rede social está trazendo isso fortemente e estamos embutindo isso na nossa vida, ou vise-versa. Vamos olhar para isso, vamos ser mais reais, cuidar das nossas emoções com mais humanidade e responsabilidade", enfatizou.

A atriz diz esperar que conversas importantes sejam abertas após a exibição do filme, quando questões sociais, principalmente no âmbito feminino, estão sendo levadas para o centro do palco. "Um personagem como esse nunca está pronto, mas nos ajuda a refletir", ressaltou ela, destacando a importância do cinema como uma ferramenta para provocar mudanças sociais e promover o diálogo.

Desafios

O diretor do filme, José Eduardo Belmonte, revelou a predominância do longa-metragem é do suspense psicológico, que irá mexer com a mente do telespectador. Inclusive, Gianecchini foi chamado para o papel após o trabalho do ator na série "Bom Dia, Verônica", onde nas última duas temporadas da adaptação, interpretou o líder religioso Matias Carneiro, que transitava pelo "bem" e o mal.

"Eu acho que [uma produção] muito desafiadora, mas também tinha um especialista na área que é o Raphael Montes, que faz literatura disso há muito tempo, e é um leito voraz sobre o assunto. Então, estive bem acompanhado", declarou o diretor ao colunista. Neste projeto, Montes assina pela primeira vez como diretor-assistente.

Após passar por Gramado, o filme foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), na Califórnia. Agora, chega aos cinemas de todo o Brasil.

SERVIÇO

Pré-estreia de "Uma Família Feliz"

Data: quinta-feira (4) e sábado (6);

Horário: as sessões serão, respectivamente, 16h50 e às 20h;

Local: no Cine Líbero Luxardo, no bairro de Nazaré, em Belém;

Os ingressos serão vendidos uma hora antes na bilheteria nos seguintes valores: meia, R$ 6; e inteira, por R$ 12.