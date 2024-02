Fim de ‘Bom dia, Verônica’: Tainá Müller e Rodrigo Santoro falam sobre desafio de série

A terceira temporada de ‘Bom dia, Verônica’ está disponível na Netflix e escancara mais uma vez a realidade do patriarcado, violência contra mulher e busca pela perfeição da aparência. Dessa vez, Rodrigo Santoro, que vive Jerônimo, chega para fechar a trinca de galãs da série, que já teve Du Moscovis e Reynaldo Gianecchini.

“Eu brinco, quem vai ser o próximo caderno ‘Tilibra’?”, diz Tainá Müller, protagonista de Verônica, ao falar sobre o trio de atores que contracenou na série.

A personagem principal inicia a caçada pelo terceiro irmão, através da investigação do orfanato onde Brandão (Moscovis) e Matias (Gianecchini), e escancara os segredos sobre o passado macabro do lugar e de quem passou por ele.

VEJA MAIS

Em reta final, os três episódios apresentam o desfecho dessa história amarrando todo o quebra-cabeças que Verônica começou a montar desde a primeira temporada. Através de mesa-redonda. Tainá Müller e Rodrigo Santoro conversaram com a imprensa do Brasil, com participação do Grupo Liberal. Veja:

BD: Para mulher a série mostra algumas situações difíceis de assistir, como sentistes como mulher viver tantas lutas femininas com Verônica?

TM: Para mim não foi simples e fácil, a Verônica foi uma jornada, por um lado deliciosa no sentido estar fazendo um produto muito legal, que deu certo, isso para gente como artista é uma vitória no Brasil. Estamos chegando na conclusão de uma série, tantas não consegue ter um desfecho, então por um lado é uma delícia, trabalhando com gente incrível e talentosa. Eu amo meu trabalho, sou apaixonada por esse oficio, para mim é até difícil, porque eu estava tão feliz naquele set, que eu pensava: ‘peraí, que não tem nada de felicidade aqui’. Mas por outro quando eu me colocava nas questões, adentrava, é muito triste e revoltante quando falamos de feminicídio. Os laboratórios que eu fiz na Delegacia de Homicídio, que aprendi como se investiga um caso e vi muitas coisas reais. Quando a gente sabe que tudo que está sendo tratado não é fora do planeta, são coisas que de fato acontecem, que sempre tem um fundo de realidade ou pior, eu via acontecendo no ‘Bom dia, Verônica’, despia via noticia igual. Cada vez a sociedade me confirma mais que é real. Então isso foi me trazendo um peso emocional, voltei para terapia, essas coisas que a gente faz para ficar bem, mas ao mesmo tempo uma satisfação enorme de ter cumprindo uma missão bonita de fazer uma série de sucesso de público e crítica, mas que principalmente traz uma temática que precisa seguir sendo debatida com mais seriedade.

P: Rodrigo Santoro vem para fechar o trio de ‘homens gostosos’ que ficou por dia entre os assuntos mais comentados do Twitter, como vocês veem essa escalação?

RS: Não sabia exatamente disso, é curioso unir esses três atores nesse momento. É legal que a gente está mais maduro e podendo se colocar e experimentar um lugar diferente como artista. E talvez desconstruir um pouco esse lugar do galã. Acho interessante, entrar no lugar de quase um serviço que a série também busca fazer, no lugar das coisas que a gente está levantando. Mas eu não sabia do Twitter, que tinha bombado dessa forma, mas eu lembro que o anúncio deu uma resposta boa.

TM: A escalação deles é para mostrar que a violência pode estar em qualquer lugar, mesmo diante de homens bonitos.

P: Personagem de empoderamento da mulher de contar a sua história, fazer justiça e de sobrevivência. Com o fim da série, Veronica vira quase uma revolucionária, como é essa postura dela de teoricamente fazer justiça com as próprias mãos.

TM: Sou uma pessoa que acredita na democracia e nas instituições, então para mim não tem caminho fora da lei. Pessoalmente, acho que eu jamais faria qualquer coisa fora da lei, ao invés de fazer uma revolução, sei lá, encaminharia um abaixo assinado, iria pelo caminho democrático e das instituições. Porém, estamos falando de uma personagem, de uma alegoria, que ela vai ficando cada vez mais personagem de HQ, quando falamos disso é de homens heróis, e temos poucas super mulheres e todos eles têm muitas contradições, acho que estamos diante de uma heroína ou anti-heroína com todas as suas luzes e sombras, e ao longo das temporadas Verônica vai se deparando de frente com as próprias sombras. Acho que todas as alegorias usadas para mostrar essa revolta dela, que é real de todas as mulheres que saem na rua e tem medo de ser presa, porque estamos em estado de alerta constante., a arte ali serve para uma experiência catártica, onde essa lavada na alma através da arte, onde tudo é permitido diferente da vida, pode ser interessante.

P: Esse contexto da violência forte, para você não é capaz de tirar toda a importância social que ele tem, sobre o patriarcado, exploração contra mulher. Até que ponto a violência exacerbada que o seu personagem exerce, ele pode ou não atrapalhar um pouco essa mensagem que Verônica pode passar?

RS: Pessoalmente, eu não acho que não atrapalha. Acho que a violência vem desde a primeira temporada sendo discutida, inclusive, é o tema central. Acho que o abuso como produto de tantos anos de patriarcado está claramente discutido nessa temporada também, mas de uma outra forma. Mas eu acho que a personagem manifesta outras questões que vão além disso, como a busca pela perfeição. A gente vive em um tempo que isso é uma questão muito discutida. Ele é um eugenista, esse personagem se aprofunda neste lugar.